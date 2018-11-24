شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: أوافق على العمل فى الأهلى حتى لو 24 ساعة والمهمة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق سليمان مدرب حراس الأهلى على قرار عودته للعمل مع الفريق الأحمر، بعد قبول اعتذار مصطفى كمال مدرب الحراس السابق.

وقال طارق سليمان لـ"الخليج 365": "لا أستطيع التردد فى قبول نداء الأهلى حتى لو تم تكليفى بالعمل لمدة يوم واحد.. أنا لست غريباً عن مجموعة الحراس المتواجدة وأشكر مصطفى كمال على مجهوده طوال الفترة الماضية".

واعترف طارق سليمان بصعوبة المهمة والعمل فى الوقت الحالى، مؤكداً أنه سيعمل مع الجهاز الفنى المتواجد على إعادة الفريق للمسار الصحيح من أجل إسعاد جماهير الأهلى العظيمة.