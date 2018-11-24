شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتضحت الرؤية والشكل النهائى للجهاز الفنى للأهلى بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وقبول استقالة مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، وبعد اتخاذ قرار بتعيين محمد يوسف مديراً فنياً للفريق، وعودة طارق سليمان مدرب الحراس، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتصعيد عادل مصطفى للعمل فى جهاز فريق الكرة الأول.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كالتالى:

محمد يوسف مدير فنياً، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سامى قمصان مدربا عاما، عادل مصطفى مدربا مساعدا، وطارق سليمان مدرباً لحراس المرمى.