الأهلى يقبل اعتذار مصطفى كمال وعودة طارق سليمان مدرباً لحراس المرمى

كتب فتحي الشافعي
وافق مسئولو النادي الأهلي على قبول اعتذار مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، ووجهوا إليه الشكر على الجهد الكبير الذى بذله منذ توليه المسئولية، وتقرر تعيين طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.
كما وافق النادى على طلب محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، بتصعيد عادل مصطفى المدرب بقطاع الناشئين للعمل مع الجهاز الفنى للفريق الأول خلال الفترة المؤقتة.
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