شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ومواجهات الجولة الـ16 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ منافسات الجولة الـ16 بالدورى الممتاز غدا الأحد، وتستمر على مدار 4 أيام متتالية بواقع 8 مباريات فى ظل تأجيل لقاء الداخلية مع الإسماعيلى، لارتباط الأخير بمواجهة ميساجير نيجوزى ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الأربعاء. ويرصد ”الخليج 365” مواعيد ومواجهات الجولة الـ16 فى التقرير التالى: الأحد 25 نوفمبر مصر المقاصة × إنبى فى تمام الثالثة والربع على ملعب استاد المقاولون العرب. الإتحاد السكندرى × طلائع الجيش فى تمام الخامسة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية. الإنتاج الحربى × المصرى فى تمام الثامنة والنصف على ملعب استاد السلام. الاثنين 26 نوفمبر حرس الحدود × وادى جلة فى الثالثة إلا ربع على ملعب استاد المكس. بتروجت × سموحة فى تمام الخامسة والربع على ملعب استاد السويس الجديد. الزمالك × الجونة فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت. الثلاثاء 27 نوفمبر الأهلى × المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء على ملعب استاد السلام.

الأربعاء 28 نوفمبر النجوم × بيراميدز فى تمام السابعة مساء على ملعب بتروسبورت.

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