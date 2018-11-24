شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى" 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الاثنين المقبل (26 نوفمبر 2018) فى فندق القصر داون تاون دبى، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة الرياضة الأكبر فى العالم على صعيد قيمة الجوائز وتعدد الفئات، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

ويأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى سيتحدث فيه مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المرى أمين عام الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلى المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين فى فئات الدورة العاشرة للجائزة، من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التى حققت إنجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية والشخصية الرياضية العربية واللاعبين والمدربين والإداريين والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.

من ناجية أخرى، تتواصل عملية التصويت على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي، عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكى للجائزة، وهى الفئة التي تم إطلاقها تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وتم طرح أسماءهم ووصف إنجازاتهم للجمهور للتصويت عليها، حيث سيستمر تصويت الجمهور حتى يوم 31 ديسمبر 2018، وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة، وسيكون الإعلان الرسمي عن الفائزين في فئة الناشئين في يوم حفل التكريم.