شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: إقامة مباريات المصرى ببورسعيد فى يد "النيابة العامة" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعضو مجلس النواب، أن قرار إقامة مباريات المصرى باستاد بورسعيد فى يد النيابة العامة فقط، وليس لاتحاد الكرة أو الجهات الأمنية قرار الآن.

وقال سويلم لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة و الجهات الأمنية بذلو مجهودات كبيرة لعودة المصرى لملعبه ببورسعيد خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات جادة تمت بعد تشكيل لجنة لمعاينة الملعب من وزارة الرياضة والجهات الأمنية، ولكن القرار فى يد النيابة فقط بعودة المباريات لاستاد بورسعيد من عدمه.

وأضاف سالمدير التنفيذى للجبلاية أن مباراة المصرى ورجاء مطروح فى كأس مصر بدور الـ32 ستقام باستاد الإسماعيلية لعدم وصول موافقات على إقامة اللقاء ببورسعيد، مطالباً مجلس المصرى باحترام قرارات النيابة، والتأكد من أن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة والداخلية لم يقصروا فى هذا الملف.