شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز والنجوم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة رسمياً استقدام حكام أجانب أو عرب لمباراة بيراميدز أمام النجوم، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الـ16 للدورى الممتاز.

وأكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه تم رفض طلب نادى بيراميدز باستقدام حكام أجانب للمباراة المقبلة أمام النجوم بسبب ضيق الوقت، خاصة أن بيراميدز أرسل خطاباً مساء الخميس لاستقدام الحكام والمباراة المقبلة يوم الأربعاء وتم إخطارهم بذلك.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لأى فريق يرغب فى تعيين أجانب لمبارياته فى الدورى، كما حدد مجلس الجبلاية 15 ألف دولار لاستقدام حكام عرب.

وكان اتحاد الكرة قد حدد فترة 10 أيام قبل أى مباراة شرطا لاستقدام حكام لأى فريق بالدورى المصرى يرغب فى عدم اختيار حكام مصريين.