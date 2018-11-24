شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يرشح مدربين للأهلى.. وإعلان اسم الخواجة الجديد بعد مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى التاريخى للفريق الأحمر، رشّح عدداً من المدربين الأجانب للمارد الأحمر خلال جلسته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بأحد فنادق حى الزمالك القريب جداً من الأهلى.

وأضاف المصدر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب يُعد أكثر المدربين المطلوبين فى الأهلى، لكن ارتباطه بمنتخب المغرب يُصعّب مهمة تدريبه للأهلي، وهناك أكثر من مدرب آخر مُرشحين لتدريب الأحمر، أبرزهم الأوروجوياني دانييل كارينيو المدير الفنى السابق للنصر السعودى، ووفقا للمصدر فإن الأهلى ينوى الإعلان عن المدرب الجديد خلال أيام قليلة، وربما بعد مباراة بتروجت السبت المقبل بالدورى.