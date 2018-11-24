شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تغرم الزمالك والداخلية 70 ألف جنيه.. وتوجيه الشكر لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم توقيع غرامة مالية 40 ألف جنيه على نادى الزمالك، لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضى تجاه الجهاز الفنى والإدارى لفريق الداخلية خلال لقاء الفريقين معاً بالجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز، مع التحذير باللعب بدون جمهور حال التكرار، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبى الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضى.

ووجهت اللجنة الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم (كهربا) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضى من بعض لاعبى وجماهير ناديه.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه على نادى الداخلية لما بدر من سلوك غير رياضى من بعض أعضاء الجهاز الفنى والإدارى للفريق.

وناشدت اللجنة الجهات المعنية تحديد أماكن الجماهير بما يحافظ على أمان وسلامة الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة، وفق إمكانات كل ملعب من الملاعب التي تقام عليها مباريات المسابقة.