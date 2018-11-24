شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على إقامة مباراة النصر والأهلى الليبى بأفريقيا فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على استضافة مباريات الفرق الليبية، وتحديداً الأهلى والنصر فى البطولة الأفريقية، باستاد بتروسبوت. ويلتقى النصر الليبى مع هلال جوبا السودانى وأهلى بنى غازى الليبي مع إف سى نواذيبو الموريتانى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. من جهته أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم إقامة لقاء النصر وبطل السودان يوم 27 نوفمبر الجارى، بينما لقاء الأهلى وبطل موريتانيا يوم 5 ديسمبر باستاد بتروسبورت، موجها الشكر للقيادات الأمنية على الموافقة على استضافة الأشقاء الليبين.

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