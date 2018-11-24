شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينيب مدير "القومى للناشئين" لحضور عزاء أحد أبناء المشروع بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلا من محمد حمدى مدير المشروع القومى للناشئين، ووجيه حمدى المستشار الفنى للمشروع، وذلك لحضور عزاء أحد أبناء المشروع، وهو الناشئ أحمد حمدى حربى لاعب ألعاب القوى.

وقدموا خالص التعازى للمتوفى، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الله الفقيد برحمته، ولأهله الصبر والسلوان.