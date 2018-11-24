مصدر: عبد الحفيظ يؤجل سفره لألمانيا.. ويبدأ مهمته باجتماع مع يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، إن سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي قرر تأجيل سفره إلى ألمانيا؛ لمقابلة محمود الخطيب رئيس الأهلي وتسليمه تقارير تتعلق بفريق كرة القدم والجهاز الفني خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لممصراوي إلى أن عبد الحفيظ سيبدأ مهمته في الأهلي بجلسة مع محمد يوسف، المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت؛ لترتيب الأمور قبل مباراة المقاولون.

ويلتقي الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي قد أعلن تعيين سيد عبد الحفيظ قائماً بمهمة مدير الكرة؛ لحين التعاقد مع مدرب وجهاز فني جديد خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي ودع معه الفريق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد أيام قليلة من خسارة اللقب الإفريقي.