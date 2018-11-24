الأهلي يوضح حالة الخطيب: سيخرج خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي:

أجرى محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم السبت، بأسرة محمود الخطيب المرافقة لرئيس النادي في رحلة العلاج في ألمانيا، مشيرًا إلى إنه سيُغادر المستشفى خلال اليومين القادمين.

وأشار مرجان ـ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي على لسانه ـ إلى إنه اطمأن على حالة رئيس النادي وكونها مستقرة، قائلاً:"ليس هناك ما يدعو للقلق على الإطلاق بل يسير البرنامج العلاجي بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج".

وأتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي حديثه بالتأكيد على نجاح الجراحة التي خضع لها محمود الخطيب مؤخرًا؛ لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي؛ حيث سيبدأ في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.