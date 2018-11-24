طبيب الأهلي يوضح لمصراوي.. موقف الشناوي ومعلول وأجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن مدة غياب محمد الشناوي، حارس الفريق عن الملاعب، لم تتحدد بعد، مشيرا الى أن الحارس من المنتظر أن يجري أشعة على قدمه المصاب.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات لـ"مصراوي" "الشناوي يعاني من آلام في العضلة الضامة، من المقرر أن يخضع لأشعة على القدم المصابة لكي يتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب".

وتابع "الشناوي اشتكى في الشوط من مباراة الوصل من آلام في العضلة الضامه، عندما طلبت النزول لأرض الملعب لكي أضع له مسكن، وجدت رفض من جانب حكم المباراة".

وأختتم طبيب الأهلي تصريحاته قائلا "علي معلول وجونيور أجايي سوف يعودان لتدريبات الكرة في الأول من شهر ديسمبر".

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