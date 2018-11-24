7 مدربين متاحون أمام الأهلي.. صديق جوزيه "بطل العالم" .. بطل أوروبا .. ومدرب الملكي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يسعي النادي الأهلي إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأحمر خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج. وأسند مجلس إدارة النادي الأهلي قيادة الفريق إلي محمد يوسف، المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة حتى التعاقد مع مدير فني جديد. ويرصد مصراوي خلال السطور القادمة أبرز المدربين الذين لا يرتبطون بأندية الآن ويمكن للأهلي التفاوض معهم: لمتابعة باقي تفاصيل التقرير اضغط على الصفحة التالية

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