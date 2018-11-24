رياضة | الجبلاية تعاقب الزمالك والداخلية.. وتشكر كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعاقب الزمالك والداخلية.. وتشكر كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنبه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي تجاه الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية خلال لقاء الفريقين معًا ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

كما وجهت المسابقات، التحذير باللعب بدون جمهور في حالة التكرار ، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبي الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضي ، مع توجيه الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضي من بعض لاعبي وجماهير ناديه.