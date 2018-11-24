رياضة | اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

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اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

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اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

موعد مباراة ليفربول القادمة

ميعاد مباراة ليفربول القادمة

اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي واتفورد، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مباراة ليفربول القادمة

مباراة ليفربول وواتفورد القادمة

اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، جوميز، ترينت اليكساندر أرنولد

خط الوسط: نابي كيتا، فينالدوم، جيمس ميلنر

اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة أمام نادي واتفورد على قناة bein sport 2 hd.

اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع مشاهدةمباراة ليفربول وواتفورد اليوم HD | كورة online