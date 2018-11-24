رياضة | استمرار تجديد حبس 3 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة استمرار تجديد حبس 3 من أعضاء ألتراس أهلاوي، علي خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا باستاد القاهرة، بتدابير اخترازية . صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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