فيديو مصراوي.. صحفيو تونس يجيبون.. لماذا تم اختيار عمرو مرعي ضمن الأفضل لأول مرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ مصطفى الجريتلي:

موسم 2017/2016 شهد تألقًا لعمرو مرعي، مهاجم إنبي؛ حيث سجل 10 أهداف مع فريقه خلال 30 مباراة بالدوري كما صنع 6 أهداف لزملائه وكذلك سجل هدفين وصنع مثلهما في بطولة الكأس ليدفع مسؤولي ناديي الزمالك والأهلي لمحاولة ضمه ولكن النجم الساحلي التونسي قطع الطريق عليهما بإعلانه في يونيو 2017 ضمه لمدة 4 سنوات.

ولكن مرعي ـ صاحب الـ 26 سنة ـ لم يظهر بمستواه الذي كان عليه في مصر؛ حيث سجل مع النجم في موسمه الأول 2017/2018، 5 أهداف وصنع مثلهما خلال 33 مباراة خاضها في بطولتي الدوري التونسي والكأس ودوري أبطال أفريقيا.

وفي الموسم الثاني "الجاري" 2018/2019 سجل 3 أهداف وصنع هدفًا لزملائه خلال 6 مباريات خاضها من أصل 7 ببطولة الدوري التونسي حتى الآن رُشح على إثرها لجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر لأول مرة منذ قدومه وحلّ ثالثًا.

يلا كورة حاور بعض الصحافيين التونسين من القائمين على الجائزة أو المتابعين للكرة في بلادهم ونادي النجم الساحلي؛ حيث تحدثوا عن ترشح عمرو مرعي للجائزة وأسباب تأخر تواجده بها ومستقبله مع النجم الساحلي.

وإليكم نص حديثهم:

عرفات الحمروني، رئيس تحرير موقع فوت 24 التونسي، يقول:"عمرو مرعي كمهاجم نظلمه لو قلنا أنه مُهاجم فاشل أو ممتازًا فهو متوسط قادر على التحسن لو وجد الظروف الجيدة فلازال لديه مشكلة في التأقلم مع النجم الساحلي لذا لم يقدم أي إضافة مع النجم فالنادي يبحث في كل ميركاتو عن مهاجمين جُدد في وقت المفترض لديه مُهاجم صريح".

ويُضيف الحمروني:"لكن هذا لا يُعني أنه لم يقدم أي شيء قبل شهر أكتوبر الماضي ولكن المسابقة تكون لأفضل اللاعبين في الكرة التونسية وكان بها تنافسًا كبيرًا ومرعي في الأشهر الماضية كان بعيدًا قليلًا ولكنه اليوم قدم شهرًا ممتازًا جعله يترشح بين الـ 5 اسماء لنيل الجائزة ولكن في النهاية فاز بها فراس الشواط".

وعن مستقبل عمرو مرعي، أوضح رئيس تحرير موقع فوت 24 التونسي، أن اللاعب يمتلك عدة عروض للرحيل ولكن النجم لن يفرط فيه قبل أن يمتلك مُهاجمًا من الطراز العالي:"يجرب الآن اللاعب حازم الحاج حسن، مُهاجم فريق النخبة وكذلك ينتظر الجمهور عودة عكايشي لمستواه.. هذه المعطيات تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل اللاعب وهو الأمر الذي قد يتغير".

مالك الرقيقي، صحفي موقع موقع فوت 24 التونسي، يُشير إلى أن عمرو مرعي لم يكن في مستواه عندما قدّم إلى النجم الساحلي ولم يكن مقبولاً لدى الجماهير فقد كان يُضيع الكثير من الفرص السهلة في المباريات الكبيرة ولكن مع قدوم المدرب الجديد أصبح يشعر براحة أكبر وسجل 3 أهداف خلال الشهر الماضي رشحته لقائمة الأفضل بالدوري التونسي عن شهر أكتوبر.

وأتم الرقيقي، حديثه بالإشارة إلى أن عمرو مرعي بدأ يتأقلم مع البطولة التونسية فهي ليست كالمصرية:"أتوقع أن يُقدم موسمًا مميزًا ويكون معنا كلاعب الشهر مرة أخرى ولما لا يفز بها إذا تم التصويت له".

محمد هادي بحوش، صحفي موقع فوت 24 وراديو أي إل أم التونسي، يُشير إلى أن عمرو مرعي كان من أفضل المهاجمين في البطولة المصرية لذا تنافست عليه فرق مثل الأهلي والزمالك ولكن النجم كان سباقًا في انتدابه:"صحيح لم يجد التوازن في البداية مع النجم الساحلي ولكن شوية بشوية بدأ يدخل في الأجواء ويعرف كيف هي الكرة التونسية وأخذ يُسجل مع الفريق ويكون حاسمًا".

ويرى محمد هادي بحوش أن عمرو مرعي لفت الأنظار بصورة أكبر خلال الموسم الجاري:"أصبحنا نرى اللاعب الذي كنا نشاهده في مصر لذا تم اختياره من قبل الصحافيين والجمهور لينافس 4 لاعبين آخرين على الجائزة فقد كان حاسمًا في البطولة العربية وكذلك في البطولة التونسية سجل هدفين أمام الاتحاد المنستيري".

ويُشير سهيل خميرة، مراسل بي بي سي في تونس، إلى أن عمرو مرعي لاعب تكتيكي لديه خصال مميزة ولكن ينقصه اللمسة الأخيرة:"في البداية حينما كان يقوم بهجمة أو ما شابه يخفق في التسجيل فيقوم بمجهود كبير وفي النهاية لا يُكلل بالنجاح وتنقصه اللمسة الأخيرة.. ربما سوء الحظ، نقص العمل أيًا كان عليه العمل والعمل باجتهاد لكي يحسن من مردوده".

وأتم خميرة حديثه قائلاً:"هو لاعب جيد دائمًا ما نراه متلق ولكن ينقصه اللمسة الأخيرة وربما رناه في صفوف المنتخب المصري".

ويوضح أحمد عدالة صحفي تونسي، أن الوقت الذي جاء به عمرو مرعي للنجم الساحلي التونسي كان الفريق يمر نوعًا ما بصعوبات ليست بالكبيرة ولكن هي في النهاية صعوبات:"نتذكر ما حدث بعد هزيمته ضد الأهلي في ديسمبر 2017 بدور نصف نهائي رابطة الأبطال الأفريقية بنتيجة 6/2 وقتها عمر كان موجودًا".

ويُشير عدالة إلى أن تداول المدربين وتغييرهم كان له تأثيرًا على اللاعب:"أعتقد أسوأ فترة له كانت خلال تدريب خير الدين مضوي للفريق فلم يكن أساسيًا وكان مطروح مغادرته للفريق فمثلاً نجد أنه سجل هدفين أو ثلاثة في كامل الموسم الماضي في 22 مباراة خاضها نحكي عن بطولة الدوري وصنع 4 أهداف عكس الموسم الحالي الذي سجل 3 أهداف خلال الشهر الماضي ويقدم مردودًاطيبًا مع الفريق".

وأتم عدالة حديثه بالإشارة إلى أن مرعي أصبح من الورقات الرابحة في فريق النجم الساحلي وسيجعل أي مدرب يأتي للفريق يضعه في حساباته.