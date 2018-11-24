رسميا.. عودة طارق سليمان مدربًا للحراس بالأهلي.. وعادل مصطفى مساعدًا بالجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي رسميا، عن عودة طارق سليمان، لشغل منصب مدرب حراس المرمى بالفريق الأول، وذلك بعد قبول اعتذار مصطفى كمال عن عدم الاستمرار في منصبه.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قبل المجلس، اعتذار مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، وتم توجيه الشكر له على الجهد الذي قدمه في الفترة الأخيرة، وتمت إعادة طارق سليمان لتولي مهمة تدريب الحراس في الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، تم الموافقة على طلب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، بتصعيد عادل مصطفى، المدرب بقطاع الناشئين للعمل مع الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة المؤقتة.

كان النادي الأهلي، قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على أن يتولى محمد يوسف مهام المدير الفني بشكل مؤقت.

الجدير بالذكر أن طارق سليمان كان قد رحل عن تدريب حراس النادي الأهلي نهاية الموسم الماضي، بعد رحيل حسام البدري، وتم تعيين مصطفى كمال مع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.