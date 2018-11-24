رياضة | LiveHD رابط الاسطورة بث حي مباراة الهلال والفيصلي مباشر يلا شوت

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LiveHD رابط الاسطورة بث حي مباراة الهلال والفيصلي مباشر يلا شوت

نقدم رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر دوري بلس dawriplus اليوم السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يأمل نادي الهلال في مواصلة انتصاراته المتتالية وتحقيق الفوز العاشر على التوالي عندما يستضيف الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يُنتظر مشاهدة أحداث اللقاء ألاف من الجماهير في ملعب اللقاء. وعبر موقع دوري بلس الحاصل على حقوق بث المسابقات السعودية العام الحالي.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في الساعة السادسة و50 دقيقة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة و50 دقيقة بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري لمباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي دوري بلس، يدخل نادي الهلال السعودي مباراته اليوم أمام الفيصلي وفي رصيده 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، طامحاً في تحقيق العلامة الكاملة والفوز العاشر منذ بداية الموسم الجديد على المستوى المحلي، في حين سيحاول الفيصلي أيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية لحامل اللقب عندما يحل ضيفاً عليه مساء اليوم.

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سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

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الهلال تلك المواجهة ستكون حاسمه بشكل كبير في الفوز بالدوري خاصة في أن استمرار الفريق في الفوز يعطي بعض الاحباط للفرق المنافسة وذلك قبل لقاء الديربي أمام النصر الذي يعتبر منافسه الأول على لقب هذا العام .

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