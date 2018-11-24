رياضة | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين

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يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين

تقدم "بوابة الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار والتي تقام اليوم السبت، على ملعب إِيبوروا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار

يكون موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين

إضافة إلى الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإِيبار

ستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين

يدخل ريال مدريد مباراة إيبار في الدوري الإسباني عازمًا على تحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في عملية حصد النقاط الكاملة رفقة مدربه الأرجنتيني الجديد سانتياجو سولاري.

وبعد هذه المباراة مباشرة ينتظر ريال مدريد مواجهة في غاية الصعوبة في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك حينما يحل ضيفًا على نظيره فريق روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، علمًا بأن

هذه المباراة سوف يتم فيها حسم صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ولن تقتصر التحديات بالنسبة إلى فريق ريال مدريد في الفترة القادمة عند ذلك الحد فحسب، حيث يستعد الفريق الملكي أيضًا من أجل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل في العام الحالي 2018.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر لعبة ريال مدريد وايبار لايف Youtube اون لاين