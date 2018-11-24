رياضة | رنيم الوليلي تهزم نوران جوهر وتصعد لنهائي هونج كونج للاسكواش

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تأهلت لاعبة وادي دجلة رنيم الوليلي إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر بنتيجة 3-2 . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 13-11 ، 12-10 ، 11-8 ، 11-9 ، 11-7 في مباراة استغرقت 66 دقيقة. وكان محمد الشوربجي قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة هونج كونج للاسكواش بعد فوزه على مواطنه طارق مؤمن، وينتظر الشوربجي الفائز من على فرج و الألماني سيمون روسنر.

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