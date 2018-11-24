رياضة | الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

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الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

أعلن سولارى، المدير الفنى لنادى ريال مدريد ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة إيبار التى تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد أمام إيبار ضمت كلاً من: كورتوا فى حراسة المرمى، أردريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، سيبايوس، لوكا مودريتش، تونى كروس، أسينسيو، كريم بنزيما وجاريث بيل.

الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الإسباني لمواصلة البقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب "الليجا"، حيث يتخلف بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة صاحب الصدارة والذى يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد اليوم، السبت.

الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها دولة الامارات الشهر المقبل.

الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد اليوم HD | بث مباشر الدوري الاسباني لايف HD

