رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره إيبار على ملعب الأخير في افتتاح مباريات منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني الليجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



وتعود الحياة مرة أخرى اليوم السبت للدوري الإسباني الليجا بعد توقف دام أسبوعين بسبب أجندة ومباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمنتخبات، حيث ننتظر العديد من المباريات المثيرة الفترة القادمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



ويستهدف ريال مدريد الحصول على النقاط الثلاث الكاملة من مباراة اليوم ومواصلة تقديم العروض الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياجو سولاري والتي كانت آخرها الفوز برباعية على سيلتا فيجو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



وحملت تدريبات نادي ريال مدريد الأيام الأخيرة أخباراً سارة لعشاق الفريق والمدرب سانتياجو سولاري، حيث شهدت عودة الثلاثي المصاب مارسيلو، فاران وكارفاخال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



إليكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد إيبار حسب صحيفة “ماركا”…

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



تشكيلة ريال مدريد الرسمية في مباراة اليوم ضد إيبار

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD



خط الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس وكارفاخال

خط الوسط: سيبايوس، مودريتش وكروس

خط الهجوم: بنزيما، بيل وأسينسيو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم 24-11-2018 |YALLASHOOT| في اهم مباريات الدوري الأسباني اليوم لايف ريال HD