الان تتابع ريال مدريد يستغني عن مودريتش ويسعى وراء لاعب فرنسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستهدف لاعبا فرنسيا، لاستبدال الكرواتي لوكا مودريتش، الذي أتم عامه الـ34، ومن المفترض أن ينتهي تعاقده مع النادي الملكي في يونيو 2020.

ووفق ما أورده موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، لا يزال غير متأكد من رغبته في تجديد عقد اللاعب المخضرم، كونه يستهدف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

وأضاف الموقع أن بيريز يرغب في استقطاب نجم باريس سان جرمان، البالغ من العمر 19 عاما، خاصة بعد أن تألق مع منتخب بلاده الفائز في كأس العالم، الذي أقيم في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 15 يوليو، لكن نادي العاصمة الفرنسية لم يبد أي رغبة في الاستغناء عن مبابي.