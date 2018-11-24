شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: قرار تأجيل انتخابات «النقاد الرياضيين» صدر من السلطة العليا بالنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن تأجيل الانتخابات جاء بقرار من هيئة المكتب بالنقابة بناء على طلبات قُدمت من الكثير من الصحفيين الرياضيين، وأن المكتب التنفيذي للرابطة هو الذي سبق وأن أعلن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح، ولكن هيئة المكتب اعتبرت أن تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي هو الصالح العام لرابطة النقاد الرياضيين، وهو قرار يجب الالتزام به لأنه صدر من السلطة العليا بالنقابة.

وقال شبانة لـ«المصري اليوم»: «أما ما يخص تصريح الزميل حسين الزناتي بشأن تأجيل الانتخابات، فهو ليس مشرفاً على الانتخابات ولكنه متابع فقط للإجراءات»، مشددًا على أنه لا مشرفا على انتخابات رابطة النقاد الرياضيين إلا مجلس نقابة الصحفيين الذي سيناقش الموضوع في جلسته القادمة.

وأوضح أن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد لم يصدر قرار التأجيل ولا دخل له بالأمر نهائيًا، حيث ذكر الزميل حسين الزناتي أن التأجيل جاء بناءً على طلب من المكتب التنفيذي للرابطة.