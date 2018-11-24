ساري يخالف وجهة نظر بوكيتينو

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن اللاعب الذي يتمنى الحصول عليه من تشكيلة توتنهام الحالية.

واعترف ساري بحبه الكبير للاعب وسط توتنهام، الدنماركي كريستيان إيركسن، مشيرًا إلى أن لديه الكثير من الصفات المميزة.

وكان أنطونيو كونتي، المدرب السابق للبلوز، قد اعترف بأنه يريد التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام، إذا أتيحت له الفرصة للتعاقد مع أحد لاعبي السبيرز.

وقال ساري في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية: "بالطبع هاري كين أفضل مهاجم إنجليزي في هذه اللحظة، لكن لو كان علي أن أقول اسمًا آخر فسأختار إيركسن".

وشرح سبب حبه لإيركسن، موضحا: "إنه لاعب ذكي جدا وتقني للغاية، إنه قادر على اللعب بصورة جيدة في خط الوسط، وفي نفس الوقت يسجل 8 أو 9 أهداف في الموسم الواحد، أعتقد أنه لاعب مهم جدًا".

وما زال في عقد النجم الدنماركي ما يقرب من 18 شهرًا، في عقده مع توتنهام، وهناك تكهنات عديدة حول مستقبله.

وأضاف ساري: "أنا أحبه كثيرًا لكنني لا أريد الحديث عن مستقبل لاعب من توتنهام".

وقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، مؤخرًا إن منافسة تشيلسي على الدوري الإنجليزي أسهل لأنه لا يشارك بدوري أبطال أوروبا.

لكن ساري رفض هذه الكلمات، وقال: "لا، لأن الدوري الأوروبي صعب للغاية، بالطبع دوري أبطال أوروبا أكثر قوة، فمن الصعب أن تكون جاهزًا ذهنيًا إذا لعبت مع ريال مدريد في مدريد، ولديك مباراة بعد ثلاثة أيام".

وتابع: "لكن من ناحية أخرى فأنت تلعب في الدوري الأوروبي يوم الخميس، وفي الدوري الإنجليزي هذا الأمر ليس بالأمر السهل، سنلعب الخميس القادم أمام باوك سالونيكا، ثم ظهر الأحد سنلعب أمام فولهام، أي بعد 64 ساعة فقط من المباراة الأولى".

وعن خصمه بوكيتينو، قال: "أعتقد أنه من السهل العمل مع نفس الفريق 3 أو 4 سنوات، وأريد أن أفوز بشيء لتجنب سؤالي عن عدم الفوز بكأس خلال مسيرتي".

ويستضيف توتنهام، نظيره تشيلسي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.