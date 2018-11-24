التشكيلة المتوقعة لموقعة ريفر بليت وبوكا جونيورز

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق القمة المرتقبة بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، على ملعب مونيمونتال، مساء اليوم السبت، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة (2-2)، على ملعب لابومبونيرا (معقل بوكا).

لم يستقر جويرمو سكيلوتو، المدير الفني لبوكا جونيورز، على مركز المهاجم في التشكيلة، في ظل عدم تعافي المهاجم كريستيان بافون، بصورة كاملة، رغم دخوله قائمة المباراة.

ويفاضل سكيلوتو بين الرباعي كارلوس تيفيز، ماورو زاراتي، داريو بينديتو، أوجستين ألميندرا، لاختيار أحدهم في التشكيلة.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين، وفقا لما نقلته شبكة "tyc" الأرجنتينية، في إياب نهائي ليبرتادوريس، مساء اليوم السبت:

ريفر بليت: فرانكو أرماني، جونزالو مونتيل، جوناتان مايدانا، خافيير بينولا، ميلتون كاسكو، إزكويل بالاسيوس، ليوناردو بونزيو، إنزو بيريز، جونزالو مارتينيو، لوكاس براتو، رودريجو مورا (خوان كينتيرو).

بوكا جونيورز: إستيبان أندرادا، ليوناردو جارا، كارلوس إزكويردوس، ليساندرو ماجايان، لوكاس أولازا، فيلمار باريوس، نايتان نانديز، بابلو بيريز، سيباستيان فيلا، رامون أبيلا، ماورو زاراتي (كارلوس تيفيز، داريو بينديتو، أوجستين ألميندرا).