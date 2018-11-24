ريال مدريد يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام إيبار

يسعى ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية عندما يحل ضيفاً على إيبار بالملعب البلدي في الثانية ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الاسباني لمواصلة البقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب “الليجا”، حيث يتخلف بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة صاحب الصدارة والذى يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد اليوم، السبت.

ويعاني ريال مدريد العديد من الغيابات في مباراة إيبار اليوم بسبب “لعنة الإصابات” التي ضربت صفوف الفريق الملكي طوال الفترة الماضية مثل كاسيميرو وناتشو فرنانديز ورافايل فاران ومارسيلو وداني كارفاخال.

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