شكرا لقرائتكم يوسف يقود مران الأهلي استعدادًا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الأهلي، مرانه اليوم؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري العام. ويقود المران محمد يوسف، المدير الفني الذي يتولى المهمة لفترة مؤقتة، والذي يسعى إلى تجهيز لاعبيه من الناحية النفسية والفنية للمباريات المقبلة، والتركيز على مباريات الدوري؛ من أجل استعادة مكانة الفريق.

ويخوض الفريق مرانه في الرابعة عصراً، ومن المنتظر أن يعقد يوسف، محاضرة مع اللاعبين؛ للتأكيد على تحديات الفترة الحالية التي يمر بها الفريق، ومطالبتهم بضرورة التركيز فيما هو قادم، خاصة بطولة الدوري.

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