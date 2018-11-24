شكرا لقرائتكم عودة طارق سليمان لتدريب حراس الأهلي.. وعادل مصطفي مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادي الأهلي على قبول اعتذار مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم ووجه إليه الشكر على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية، وتقرر تعيين طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

كما وافق النادي على طلب محمد يوسف المدير الفني المؤقت بتصعيد عادل مصطفى المدرب بقطاع الناشئين للعمل مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة المؤقتة.