شكرا لقرائتكم السولية يبدأ الجري حول الملعب في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، اليوم الجري حول الملعب، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له؛ استعداداً للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

واشتكى السولية من إصابة بتمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، ويؤدي برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا للعودة. ويخضع السولية لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته.

في ذات السياق، يخضع محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام في الرابعة عصر اليوم؛ للاطمئنان على حالته، خاصة بعد شكوى اللاعب من بعض الآلام في كاحل القدم، وتحديد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.

وخضع هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وبدأ مرحلة الجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية منفردة، فيما يتحدد موقفه من التواجد في المران الجماعي وفقا للفحص الطبي الذي يخضع له اليوم.

واشتكى هاني من إصابة في الكاحل، أبعدته عن التواجد مع المنتخب الوطني والأهلي، ويجري تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.