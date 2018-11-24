شكرا لقرائتكم لوك ايميل يعلن قائمة طلائع الجيش في أول مهمة له أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد للسفر إلي الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة والربع عصر غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة 22 لاعب هم : "محمد بسام وحسن يوسف وعلى الفيل ومحمد رزق وفرانك استيفن واسلام سرى ومحمد شعبان ومؤمن ابراهيم واحمد جعفر وعاصم صلاح واحمد سمير ومصطفى محمد وكابوريا وعمورى واسلام اجوجو واحمد سامى وخالد سطوحى ومحمد ابو المجد بوشا والزنارى وفتحى عثمان وعلى الزهدى واسلام ستمونى " ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 لقاء فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

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