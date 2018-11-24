بعد الانتهاء من ماني.. ليفربول يستعد لتجديد عقود جوميز وأرنولد وروبرتسون

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي لبدء حملة من أجل تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، بعد تمديد عقد النجم السنغالي ساديو ماني، الأسبوع الماضي.

وقع ماني على عقد طويل الأمد مع ليفربول حيث يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، ليكون ثالث اللاعبين الذين يتم تجديد عقدهم بعدما جدد النادي عقدي الثنائي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح مطلع الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن ماني لن يكون الأخير ضمن حملة تجديد العقود، حيث يطمح ليفربول للحصول على توقيع عدد من لاعبي الفريق الأول كذلك، حيث ترغب إدارة النادي في تمديد عقد مدافعه الإنجليزي جو جوميز، مع رفع راتبه الأسبوعي البالغ 30 ألف إسترليني، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى عام 2022، وكذلك تجديد عقد الظهير الإنجليزي ترينت أليكسندر أرنولد، وكذلك الاسكتلندي أندرو روبرتسون، اللذان ينتهي عقداهما عام 2021.