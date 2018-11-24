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شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يغري مانشستر يونايتد بضم بيريسيتش وسكرينيار للتخلي عن بوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي دخل صراع الكبار للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن بيبي ماروتا، المدير الرياضي المنتظر للإنتر، يرغب في جلب بوجبا إلى الانتر، وهو ما دفعه إلي عرض إيفان بيريسيتش أو ميلان سكرينيار على المان يونايتد، على أن يحصل على توقيع بوجبا في المقابل، حيث يرغب "النيراتزوري" في استغلال رغبة مورينيو في التعاقد مع بيريسيتش وسكرينيار، لإقناع النادي بالتخلي عن خدمات النجم الفرنسي.
كان اللاعب الدولي الفرنسي ارتبط طوال الفترة الماضية بالعودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل الخلافات الدائرة بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربه في يونايتد.
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