شكرا لقرائتكم خبر عن "مرض الزوجة" سر اعتذار نبيل محمود عن عدم حضور تدريبات كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى ضياء العلماوى، أمين صندوق نادى كفر الشيخ والمشرف العام على الكرة بالنادى، الأنباء التى ترددت عن استقالة نبيل محمود المدير الفنى لفريق كفر الشيخ من تدريب الفريق، مؤكداً أن نبيل محمود غادر ملعب مباراة الفريق أمام الرجاء مسرعا بسبب الظروف التى تمر بها زوجته والتى نقلت إلى أحد المستشفيات بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة منذ الأربعاء الماضى.



وأضاف العلماوى أن نبيل محمود أصر على حضور مباراة الرجاء، على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التى تمر بها زوجته، مؤكدا أن نبيل محمود مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده مع النادى.



من جهته أكد نبيل محمود، المدير الفنى لفريق كفر الشيخ، أن مرض زوجته سبب مغادرته ملعب مباراة كفر الشيخ والرجاء عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، موجهاً الشكر لمجلس إدارة كفر الشيخ على اتصالهم الدائم من أجل الاطمئنان على صحة زوجته منذ لحظة مغادرته استاد كفر الشيخ.



ومن المقرر أن يغيب نبيل محمود عن تدريبات الفريق عصر اليوم على أن يقود الجهاز المعاون لنبيل محمود تدريبات الفريق لحين عودة نبيل محمود لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الأوليمبى السكندرى والمقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل باستاد الأوليمبى.