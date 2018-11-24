شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الأولى للبلجيكى لوك إيميل قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، قائمة ناديه التى تستعد للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والربع عصر غد، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة 22 لاعباً هم: "محمد بسام وحسن يوسف وعلى الفيل ومحمد رزق وفرانك استيفن واسلام سرى ومحمد شعبان ومؤمن ابراهيم واحمد جعفر وعاصم صلاح واحمد سمير ومصطفى محمد وكابوريا وعمورى واسلام اجوجو وأحمد سامى وخالد سطوحى ومحمد أبو المجد بوشا والزنارى وفتحى عثمان وعلى الزهدى واسلام ستمونى".

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 17 نقطة بعدما لعب 14 لقاءً فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 18 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.