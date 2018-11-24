شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يطيح بطارق مؤمن ويتأهل لنهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً، إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالمياً بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم فى اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

ويترقب الشوربجي الفائز من مباراة على فرج وسيمون روزنر فى المباراة النهائية للبطولة .







