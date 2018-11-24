شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تستعد لمخاطر السيول المتوقعة برأس سدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء جاهزية معسكر رأس سدر لأى مخاطر من الممكن أن تحدث بسبب السيول والأمطار الغزيرة فى هذه المنطقة.

وقال محمد فتحى، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بالاستعداد الكامل والفورى مع توفير كافة الخدمات والتأكيد على جاهزية معسكر رأس سدر، من تجهيز كامل للغرف وصالات الاستقبال حتى تستوعب أكبر عدد من المواطنين.

وأكد "فتحي" أن هناك متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة لكافة الإدارات التابعة للمديرية بجنوب سيناء، حتى تكون جاهزة فى أى وقت إذا حدثت مخاطر أو أزمات بسبب السيول المتوقعة.