لحظة بلحظة.. اليوم الثاني لعمومية الأهلي لاعتماد الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يشهد الأهلي اليوم السبت، ثاني أيام الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية يوم أمس الجمعة، حيث بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي من أجل التسجيل.

وشهدت عمومية الأهلي العادية أمس الجمعة، تسجيل 2554 عضوا لتعلن الجهة المشرفة عدم اكتمال النصاب القانوني وتأجيل الأمر إلى اليوم السبت، حيث تستمر عملية التسجيل حتى السابعة مساء.

وتحتاج عمومية النادي الأهلي إلى تسجيل 10% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني واعتماد الميزانية والحساب الختامي.

وقرر مجلس الأهلي في اجتماع أكتوبر الماضى دعوة الجمعية العمومية يومي 23 و24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي بعد اعتماد لائحة نظامه الاساسي بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبلغ حجم ميزانية الأهلي في 30 يونيو 2018 مبلغ مليار و294 مليون جنيه مصري، بزيادة 281 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي بحسب تقرير مجلس الإدارة الذى صدر فى الخميس الماضى.

وحسب تقرير مجلس الأحمر ، فإن التقرير المالي للعام المقبل، من 1-7-2018 وحتى نهاية 30 يونيو 2019، تم خلاله تخصيص مبلغ 450 مليون جنيه لقطاع كرة القدم، متوقعا إيرادات لهذا القطاع تبلغ 400 مليونا.

وكشفت ميزانية النادي الأهلي المصري عن وجود فائض في نشاط النادي الأهلي المصري يقدر بـ402 مليون و959 الف و797 جنيه فضلا عن وجود فائض في نشاط كرة القدم عن العام المالي الأخير يقدر بـ24 مليون و574 ألف و469 جنيه.