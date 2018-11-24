بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين .. تعرف على مباريات يوم السبت "الناري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي): يقام، اليوم السبت، عدد من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف المسابقات الأوروبية وأمريكا الجنوبية. ونرصد لكم- زوار مصراوي الكرام- بالمواعيد أبرز مباريات السبت على النحو التالي:

كأس ليبرتادوريس ريفير بليت × بوكا جونيورز .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1 .. المعلق:علي سعيد الكعبي - محمد حسين .

الدوري الإنجليزي واتفورد × ليفربول .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: علي محمد علي. وستهام يونايتد × مانشستر سيتي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. مانشستر يونايتد × كريستال بالاس .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1. توتنهام × تشيلسي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني إيبار × ريال مدريد .. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: يوسف سيف. أتليتكو مدريد × برشلونة .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: عصام الشوالي.

الدوري الإيطالي إنتر ناسيونالي × فروزينوني .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني ماينز × بروسا دورتموند .. الموعد 4:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. بايرن ميونيخ × دوسلدورف .. الموعد 4:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

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