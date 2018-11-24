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بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين .. تعرف على مباريات يوم السبت "الناري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي):

يقام، اليوم السبت، عدد من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف المسابقات الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

ونرصد لكم- زوار مصراوي الكرام- بالمواعيد أبرز مباريات السبت على النحو التالي:


كأس ليبرتادوريس

ريفير بليت × بوكا جونيورز .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي 1 .. المعلق:علي سعيد الكعبي - محمد حسين .


واتفورد × .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: علي محمد علي.

وستهام يونايتد × مانشستر سيتي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

توتنهام × .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.


إيبار × .. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: يوسف سيف.

أتليتكو مدريد × .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.. المعلق: عصام الشوالي.


إنتر ناسيونالي × فروزينوني .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.


الدوري الألماني

ماينز × بروسا دورتموند .. الموعد 4:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × دوسلدورف .. الموعد 4:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

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