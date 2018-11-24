رياضة | محمد الشوربجي يصعد لنهائي هونج كونج للاسكواش

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تأهل المصنف رقم 1 على العالم، محمد الشوربجى إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد فوزه على طارق مؤمن 3-0 . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-9، 11-5 ، 11-6 في مباراة استغرقت 36 دقيقة . وينتظر الشوربجي الفائز من على فرج والألماني سيمون روسنر لمواجهته في المباراة النهائية.

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