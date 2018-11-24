رياضة | Fi-Shabakaمشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر(في الشبكة) لايف مباراة ليفربول اليوم السبت 24-11-2018 الدوري الإنجليزي

ونشرت الصحيفة الإنجليزية، صورة للتشكيل المتوقع للمباراة، وحل السويسري شيردان شاكيري، مكان زميله محمد صلاح.

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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم، تقام مباريات الأسبوع الثالث عشر فى الدورى الإنجليزى يوم السبت 24/11/2018، نقل مباشر مباريات محمد صلاح ليفربول اليوم , Match Liverpool live، ويستضيف فريق واتفورد منافسه فريق ليفربول على ملعب فيكارج رود ، الدوري الانجليزي مباراة اليوم السبت مباشر واتفورد لايف ، ويسعى ليفربول لتصحيح عجلة انطلاقته والعودة للانتصارات، بينما يأمل واتفورد فى خطف الفوز والتقدم فى الترتيب، ليفربول يسترجع محليات بمواجهة واتفورد فى الأسبوع الثالث عشر، ونقل مباشر لايف ليفربول , مباريات اليوم مباشر .

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ليفربول يسعى لتخطي عقبات والعودة لعجلة انتصاراته، يدخل فريق ليفربول مستضيفاً واتفورد فى مباراة الجولة الثالث عشر فى البريميرليج، ويأمل الريدز فى تخطى أحزانه وعقباته والانتصار فى المباراة، كما يسعى فى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، ويطمح الليفر فى الفوز والقفز لصدارة الدوري الانجليزي ، كما يذكر أن اللاعب المصرى الدولى محمد صلاح يشارك ضمن صفوف الفريق والذى يضع الفريق أمال كثيرة على اللاعب محقق الألقاب الكبيرة فى الموسم الماضى.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد خوض 12 لقاء حقق الفوز فى 9 والتعادل فى 3 مباريات، وكان الفريق قد فاز فى مباراة الأسبوع الماضى مع فريق فولهام بنتيجة 2-0 كما يذكر أن الفريق قد تلقى خسارة أوروبية فى مباراة الجولة الرابعة بعدما خسر من النجم الأحمر الصربى 2-0 .