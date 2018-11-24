رياضة | الأهلي يفاوض العقرب الفرنسي "مارشان" لخلافة كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض العقرب الفرنسي "مارشان" لخلافة كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الفرنسي برتران مارشان، أنه تلقى مؤخرا عرضا رسميا من مسؤولي الأهلي لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد خروج الفريق من كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات لموقع "قرطاج +" التونسي، إن تجربته التدريبية في تونس خلفت له ذكريات جميلة، حيث سبق وتولى المهمة الفنية للنادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته، بأنه يطمح في تدريب المنتخب التونسي، خاصة وأنه على معرفة باللاعبين التونسيين ومعتاد على الأجواء التونسية.