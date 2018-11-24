كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة إنجليزية تصدم محمد صلاح قبل لقاء واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلاً على نظيره واتفورد على ملعب الأخير في مباراة صعبة على الطرفين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وشهدت التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول بحسب صحيفة "الجارديان" استبعاد الدولي المصري محمد صلاح اليوم، فيما دخل بديلاً له زميله السويسري شيردان شاكيري. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أليسكاندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، شاكيري خط الهجوم: دانييل ستوريدج، فيرمينيو، ماني

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. صحيفة إنجليزية تصدم محمد صلاح قبل لقاء واتفورد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .