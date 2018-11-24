رياضة | بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوم

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بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوميشهد ملعب إِيبوروا على أرض دولة إسبانيا اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إيبار ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م. وتنطلق مباراة ريال مدريد وإِيبار تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوم
وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوم
وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إيبار:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.
خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.
خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.
المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوم
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق إيبار حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:
المركز السادس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.
المركز الثالث عشر: فريق إيبار، يمتلك في رصيده 13 نقطة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى الدوري الاسباني اليوم
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