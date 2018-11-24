رياضة | مواعيد مباريات السبت الكروي.. الأبرز قمة برشلونة وموقعة صلاح والسوبر كلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات السبت الكروي.. الأبرز قمة برشلونة وموقعة صلاح والسوبر كلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم السبت الموافق 24-11-2018، مباريات من العيار الثقيل في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية ولكن تظل مواجهة نهائي "سوبر كلاسيكو" بين ريفيربليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادورس هي الأبرز.
يستعرض الخليج 365 الرياضي، أبرز مباريات اليوم السبت والمواعيد والقنوات الناقلة:
واتفورد × ليفربول .. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
وستهام يونايتد × مانشستر سيتي .. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس .. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
توتنهام × تشيلسي .. الموعد 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
كأس ليبرتادوريس
ريفير بليت × بوكا جونيورز .. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1.
إيبار × ريال مدريد .. الموعد 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتليتكو مدريد × برشلونة .. الموعد 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
إنتر ناسيونالي × فروزينوني .. الموعد 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
ماينز × بروسا دورتموند .. الموعد 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
بايرن ميونيخ × دوسلدورف .. الموعد 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
الدوري السعودي
الفيصلي × الهلال.. الموعد 16:50 بتوقيت القاهرة، 17:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية.. القنوات الناقلة السعودية الرياضية ودوري بلس
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