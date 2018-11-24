شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: حسام عاشور أخطأ.. لكنه أكد تعرضه للسب من حكم لقاء الوصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، إن حسام عاشور، قائد الفريق، أخطأ باعتدائه على حكم مباراة الوصل في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وأضاف «متعب»، في تصريحات تليفزيونية، أن الجمهور لم يعتاد مشاهدة حسام عاشور في هذا الموقف، وتابع: «تحدث مع عاشور، وأكد لي أن الحكم طوال المباراة يقول للاعبين أنا لست الحكم الجزائري»، في إشارة إلى حكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال أفريقيا.
وواصل «متعب»: «عاشور أكد تعرضه للسب من جانب الحكم، وهو ما دفعه للاعتداء عليه».
شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: حسام عاشور أخطأ.. لكنه أكد تعرضه للسب من حكم لقاء الوصل (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .