شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: حسام عاشور أخطأ.. لكنه أكد تعرضه للسب من حكم لقاء الوصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، إن حسام عاشور، قائد الفريق، أخطأ باعتدائه على حكم مباراة الوصل في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف «متعب»، في تصريحات تليفزيونية، أن الجمهور لم يعتاد مشاهدة حسام عاشور في هذا الموقف، وتابع: «تحدث مع عاشور، وأكد لي أن الحكم طوال المباراة يقول للاعبين أنا لست الحكم الجزائري»، في إشارة إلى حكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال أفريقيا.

وواصل «متعب»: «عاشور أكد تعرضه للسب من جانب الحكم، وهو ما دفعه للاعتداء عليه».