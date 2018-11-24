شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: عدم وجود ملعب ثابت للمصري «ظلم كبير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن نادي المصري البورسعيدي يتعرض لـ«ظلم كبير»، لعدم وجود ملعب ثابت للفريق، يخوض عليه مبارياته في المسابقات المختلفة.

وأضاف «متعب»، في تصريحات تليفزيونية: «ماينفعش إن فريق يلعب خارج ملعبه 5 ماتشات وراء بعض، لازم يبقى ليا ملعب بلعب عليه، حافظه ومتعود عليه وحافظ كل حتة فيه، وظلم كبير جدا إن يبقى مفيش ملعب ثابت ألعب عليه».

وتابع: «لكن لو الموضوع أمني، دي حاجة مش هنقدر نتكلم فيها».